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Из-за падения человека ограничивали движение в метро Петербурга

Происшествия

Остался ли он жив, пока достоверно неизвестно

Санкт-Петербург, 21 августа 2018, 13:55 — REGNUM  Из-за падения человека на пути пришлось временно ограничить движение на первой (красной) линии петербургского метрополитена днем 21 августа.

ЧП произошло на станции «Кировский завод» около 13:20 мск.

В связи с этим движение по первой линии осуществлялось только от станции «Девяткино» до станции «Нарвская».

«В 13:38 пассажир извлечен из-под состава, движение по линии 1 восстановлено в полном объеме», — сообщила позже пресс-служба подземки.

Как рассказали в соцсети очевидцы, молодого человека вытащили из-под поезда в разорванной одежде, но живого, после чего передали медикам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, военнослужащий Росгвардии попал в больницу после того, как упал на рельсы петербургского метрополитена в воскресенье, 19 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге гвардеец упал на рельсы метро

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ЧП в метрополитене
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