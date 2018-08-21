Вторник, 21 Августа 2018 года
15:20:08 МСК

Вспышка лихорадки Эбола унесла жизни 55 человек в Конго

Происшествия

Всего в регионе было зарегистрировано 96 случаев заболевания

Вспышка лихорадки Эбола унесла жизни 55 человек в Конго
Борьба с Эболой. Африка

Киншаса, 21 августа 2018, 13:56 — REGNUM  Последняя вспышка лихорадки Эбола унесла жизни 55 человек в Демократической Республике Конго, где правительство начало применять экспериментальный препарат против вируса, сообщает агентство France Presse.

Согласно информации, полученной в Министерстве здравоохранения Конго, с понедельника, 20 августа, зафиксировано 5 новых смертей.

«Всего в регионе было зарегистрировано 96 случаев заболевания Эболой, в том числе 69 подтвержденных и 27 возможных», — говорится в заявлении генеральной дирекции по контролю за заболеванием Эболой.

Министерство здравоохранения распорядилось о бесплатном медицинском обслуживании зараженных в трех зонах, наиболее пострадавших от эпидемии, а именно в Мабалако, Ойча и Бени.

Вспышка вируса была объявлена 1 августа в Мангине. 8 августа власти начали проводить экспериментальную вакцинацию препарата Mab114.

С 1976 года в Демократической Республике Конго (ранее Заир) было зафиксировано десять вспышек эпидемии Эбола. Но это первый раз, когда вирус был замечен в зоне боевых действий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конго против Эболы начали применять экспериментальный препарат

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лихорадка Эбола
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить