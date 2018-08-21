Шведский истребитель столкнулся с птицей и упал

Стокгольм, , 13:38 — REGNUM Самолет военно-воздушных сил Швеции потерпел крушение на юге страны после столкновения с птицей. Об этом сообщает Шведское радио.

Инцидент произошел утром 21 августа в коммуне Роннебю. Пилот истребителя Saab JAS 39 Gripen успел катапультироваться, его госпитализировали для обследования. Самолет рухнул в лес.

По словам министра обороны страны Петера Хултквиста, в этой ситуации все беспокоятся за летчика. В сложившихся обстоятельствах он поступил как должно. Спасатели действовали быстро и слаженно, им удалось оперативно найти пилота.

Самолеты JAS 39 Gripen производит авиастроительная и аэрокосмическая компания Saab AB. Многоцелевые истребители стоят на вооружении шведских ВВС с 1997 года.

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