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Шведский истребитель столкнулся с птицей и упал

Происшествия

Пилот катапультировался и выжил

Шведский истребитель столкнулся с птицей и упал
Ernst Vikne
JAS Gripen

Стокгольм, 21 августа 2018, 13:38 — REGNUM  Самолет военно-воздушных сил Швеции потерпел крушение на юге страны после столкновения с птицей. Об этом сообщает Шведское радио.

Инцидент произошел утром 21 августа в коммуне Роннебю. Пилот истребителя Saab JAS 39 Gripen успел катапультироваться, его госпитализировали для обследования. Самолет рухнул в лес.

По словам министра обороны страны Петера Хултквиста, в этой ситуации все беспокоятся за летчика. В сложившихся обстоятельствах он поступил как должно. Спасатели действовали быстро и слаженно, им удалось оперативно найти пилота.

Самолеты JAS 39 Gripen производит авиастроительная и аэрокосмическая компания Saab AB. Многоцелевые истребители стоят на вооружении шведских ВВС с 1997 года.

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Авиапроисшествия
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