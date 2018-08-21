В двух районах Томской области ввели режим ЧС из-за опасного моста

Томск, , 13:17 — REGNUM В Томской области конструктивные элементы моста через реку Яя, обеспечивающего транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского районов, потеряли несущую способность. В связи с этим губернатор области Сергей Жвачкин ввёл режим ЧС в указанных районах, сообщили ИА REGNUM 21 августа в региональной администрации.

Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи губернатор поручил непрерывно наблюдать за состоянием моста. Также ведомство должно разработать план аварийно-восстановительных работ. Управлению автомобильных дорог поручено разработать схему организации движения через мост с ограничением веса транспортных средств, а также оборудовать объездную дорогу через реку Яя. На объекте планируют организовать круглосуточное дежурство полиции.

Жвачкин объяснил, что Тегульдетский район — один из центров лесозаготовки, а в Зырянском районе вовсю идёт уборочная кампания. Кроме того, в обоих районах идёт работа по газификации:

«Все эти проекты требуют транспортировки большого количества грузов, не говоря уже о доставке продуктов и ГСМ».

Глава региона поручил восстановить надежное транспортное сообщение с Зырянским и Тегульдетским районами как можно быстрее.

Тем временем, как передаёт ГТРК «Томск», строительство нового моста через реку Яя в районе села Большедорохово областные власти оценивают в сумму более 1 млрд рублей. Опасный дефект был выявлен в опорных конструкциях сооружения несколько недель назад: несущая опора возле берегового устоя отходит от пролётного строения. С каждым тяжеловозом ситуация ухудшалась, несмотря на то, что на мосту появились запрещающие знаки: скорость не более 30 км/ч, максимальная масса — не более 15 тонн. Порой по мосту проезжали за сутки 85−90 большегрузов.

По словам начальника областного департамента транспорта Юрия Баева, мост нужно либо реконструировать, либо отстраивать заново

«Примерная стоимость — 1,2 миллиарда. Будем заявляться в федеральный центр для получения поддержки. В первую очередь, это связано с фактическим состоянием моста. К тому же, строительные работы займут минимум два сезона», — говорит Баев.