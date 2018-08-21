На Урале фигурантам преступления в Берёзовском предъявлены обвинения

Берёзовский, Свердловская область, , 13:07 — REGNUM В Свердловской области фигурантам резонансного преступления, в результате которого погиб 20-летний житель Берёзовского, предъявлены обвинения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«По результатам выполнения первоначальных следственных действий установлены все участники инцидента, четверым ранее задержанным несовершеннолетним подросткам (возрастом 14−16 лет) предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ)», — уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Учитывая характер общественной опасности совершённого преступления, следствие ходатайствует о заключении под стражу всех обвиняемых. В следственном управлении подчеркнули, что санкции статьи обвинения предусматривают лишение свободы до 15 лет, однако по действующему законодательству наказание для несовершеннолетних не может превышать 10 лет лишения свободы.

«Также после выполнения необходимых процедур будет рассмотрен вопрос о помещении на предусмотренный законодательством срок до трёх лет (на основании судебного решения) в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 13-летней девушки, которая, согласно материалам уголовного дела, находилась в одной компании с подозреваемыми во время совершения преступления. По уголовному закону, она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, но имеется возможность на основании судебного решения временно ограничить её свободу посредством помещения в вышеуказанный центр», — сообщили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление в Берёзовском произошло в начале августа. Тело 20-летнего местного жителя было найдено в гаражном массиве по улице Исакова 10 августа. По горячим следам были задержаны четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет и 13-летняя девушка.

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Было установлено, что подростки заманили в гаражный массив 20-летнего парня, имеющего инвалидность, после чего начали издеваться над ним и бить его ногами. В результате полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. При этом, девушка снимала происходящее на свой гаджет и выложила записи в интернет.

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Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Местные жители устроили 20 августа в Берёзовском стихийный народный сход, а 30 августа они намерны выйти на митинг. Жители требуют беспристрастного расследования и справедливого наказания.

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