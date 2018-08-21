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В Южной Корее при пожаре на фабрике погибли девять человек

Происшествия

Причины пожара выясняются

В Южной Корее при пожаре на фабрике погибли девять человек
Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США
Сгоревший заживо

Сеул, 21 августа 2018, 12:58 — REGNUM  В результате пожара на фабрике в южнокорейском городе Инчхон погибли девять человек, еще четыре получили травмы, сообщает 21 августа Yonhup.

По данным издания, все погибшие являлись сотрудниками фабрики, некоторые из них погибли после того, как выпрыгнули из окон четвертого этажа до прибытия спасателей. В настоящее время причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате возгорания грузового автомобиля в тоннеле одной из скоростных автомагистралей в Южной Корее пострадали 22 человека.

Читайте подробнее: Более 20 человек пострадали при пожаре в тоннеле на юго-востоке Южной Кореи

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