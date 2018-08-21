Наложили швы: в Хорватии уборщица избила туристку металлическим прутом

Загреб, , 12:55 — REGNUM Жительница Великобритании пострадала от рук уборщицы хостела во время поездки в Хорватию. Женщина избила туристку, отказавшуюся доплачивать за комнату, сообщает Daily Mail.

По словам 26-летней Лауры Денмар, комнату в хостеле она и её друг забронировали перед поездкой в хорватский Сплит. На месте оказалось, что условия хуже заявленных — в хостеле было 30 кроватей и одна ванная комната.

Туристы остались в хостеле, так как уже оплатили проживание. На следующий день уборщица потребовала доплату, однако девушка отказала ей. Тогда женщина позвала мужчину, представив его владельцем хостела, закрыла Лауру в комнате и стала бить металлическим прутом.

Туристка получила перелом руки и рассечение головы. В больнице ей оказали помощь, на рану наложили швы. В инциденте разбирается полиция.

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