Вторник, 21 Августа 2018 года
13:39:16 МСК

На Камчатке застрелены два медведя-людоеда

Происшествия

Трагедия произошла 18 августа в Кроноцком заповеднике

На Камчатке застрелены два медведя-людоеда
Цитата из х/ф «Выживший». Реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США
Схватка с медведем

Петропавловск-Камчатский, 21 августа 2018, 12:36 — REGNUM  В районе Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике были застрелены два медведя, убившие и разорвавшие человека. Об этом сообщили в Кроноцком государственном заповеднике.

Отмечается, что после нападения зверей на человека разрешение на отстрел медведей-людоедов было получено от Росприроднадзора оперативно, поскольку эти хищники после убийства человека представляли реальную угрозу для людей.

«Усугубило ситуацию то, что звери находились рядом со своей добычей — другим убитым медведем, и, очевидно, защищали свою еду», — прокомментировал порталу kamchatinfo.com нападение зверей на человека начальник отдела госохотнадзора краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Владимир Гордиенко.

Напомним, трагедия произошла 18 августа в Кроноцком заповеднике. Выпускник Иркутского аграрного университета стал жертвой медведя, поскольку пренебрёг правилами безопасности и вышел в кормовой район зверей. Ружьем молодой человек воспользоваться не успел.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа на севере Камчатки было обнаружено тело мужчины, растерзанного медведем.

Читайте также: На севере Камчатки медведь растерзал человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения животных
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить