На Камчатке застрелены два медведя-людоеда

Петропавловск-Камчатский, , 12:36 — REGNUM В районе Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике были застрелены два медведя, убившие и разорвавшие человека. Об этом сообщили в Кроноцком государственном заповеднике.

Отмечается, что после нападения зверей на человека разрешение на отстрел медведей-людоедов было получено от Росприроднадзора оперативно, поскольку эти хищники после убийства человека представляли реальную угрозу для людей.

«Усугубило ситуацию то, что звери находились рядом со своей добычей — другим убитым медведем, и, очевидно, защищали свою еду», — прокомментировал порталу kamchatinfo.com нападение зверей на человека начальник отдела госохотнадзора краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Владимир Гордиенко.

Напомним, трагедия произошла 18 августа в Кроноцком заповеднике. Выпускник Иркутского аграрного университета стал жертвой медведя, поскольку пренебрёг правилами безопасности и вышел в кормовой район зверей. Ружьем молодой человек воспользоваться не успел.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа на севере Камчатки было обнаружено тело мужчины, растерзанного медведем.

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