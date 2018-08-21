После крупного ДТП в больницах Ставрополья остаются пять человек

Ставрополь, , 12:25 — REGNUM После столкновения автобуса и КамАЗа в Андроповском районе Ставрополья в больницах остаются пятеро пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Состояние двоих пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Трое находятся в удовлетворительном состоянии. Двое из раненых — дети. Еще 12 человек уже выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа на трассе «Кавказ» столкнулись зерновоз и рейсовый автобус. В автобусе, включая водителей, находились 42 человека. Два человека погибли, девять получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

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