Шторм в Ленобласти мешает энергетикам вернуть свет в дома 8 тыс. человек

Всеволожск, Ленинградская область, , 12:16 — REGNUM В Ленинградской области энергетики борются с последствиями шторма, пытаясь восстановить подачу электричества в дома восьми тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 августа в ОАО «Ленэнерго».

Отключение на линии 35 кВ произошло около 08:00 во Всеволожском районе, в зону ЧП попали поселки Сертолово, Елизаветинка, Вартемяги. По данным управления МЧС по Ленобласти, в общей сложности там живут 8 тыс. человек.

Причиной технологического нарушения стал шторм в Петербургском регионе. Оперативные бригады «Ленэнерго» с утра работают на месте, сейчас они продолжают восстанавливать электроснабжение.

«Процесс осложняется тем, что штормовой ветер и дождь в районе продолжаются. Но, разумеется, специалисты будут работать до полного восстановления электроснабжения», — сообщили в компании. Впрочем, ориентировочные сроки завершения работ там назвать не смогли.

Из-за сложных погодных условий с 10:30 21 августа «Ленэнерго» перешло на особый режим работы и в Петербурге. Сейчас на оперативном дежурстве находятся 171 бригада. Энергетики ввели дополнительные дежурства персонала, проверили готовность спецтехники и аварийного запаса, созвали оперативный штаб.

Последствия шторма затронули и мощности электросетевой компании АО «ЛОЭСК», однако они оказались не столь существенными.

«Во Всеволожском районе наших абонентов почти нет, около 60 человек. У нас ночью были отключения в Вырице и Сертолово, около 04:00, но за полчаса, за час электроснабжение восстановили», — заявили корреспонденту агентства в энергокомпании.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сильный ветер в Ленобласти 21 августа в порывах может достигать скорости 22 м/с.