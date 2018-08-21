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Землетрясение в Индонезии: власти сообщили о жертвах стихии

Происшествия

Подземные толчки вызвали оползни и привели к образованию трещин в земной поверхности

Землетрясение в Индонезии: власти сообщили о жертвах стихии
Tasnim News Agency
После землетрясения

Джакарта, 21 августа 2018, 11:55 — REGNUM  В результате новых подземных толчков, произошедших 19 августа в районе индонезийского острова Ломбок, по меньшей мере десять человек погибло, более 400 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом пишет 21 августа The Straits Times.

Власти курортного региона объявили, что, по данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в минувшие выходные было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки вызвали оползни и привели к образованию трещин в земной поверхности. После землетрясения последовало несколько афтершоков.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Ломбок 5 августа и 14 августа произошло два землетрясения магнитудой 6,9 и 7. По данным индонезийских властей, в результате стихийного бедствия число погибших составило 506 человек.

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Землетрясения
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