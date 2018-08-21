В Подмосковье произошло массовое отравление строителей

Котельники, Московская область, , 11:40 — REGNUM В подмосковном городе Котельники произошло массовое отравление строителей. В результате ЧП скончался один пострадавший, 24 человека были госпитализированы, передаёт 21 августа «Пятый канал».

По сведениям Минздрава Московской области, первый сигнал об отравлении в строительном городке «Боез-Контракшен» поступил в 21:30. 24 пострадавших в результате ЧП госпитализированы с диагнозом гастроэнтерит, ещё один рабочий от госпитализации отказался. Отмечается, что на месте происшествия было развернуто две бригады Центра медицины катастроф, а также были задействованы семь бригад скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Екатеринбурге произошло массовое отравление воспитанников спортивного клуба «Катюша», который работает на базе школы № 181. Четверо несовершеннолетних в возрасте до девяти лет были госпитализированы с диагнозом — острая кишечная инфекция.

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