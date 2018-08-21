На Украине с начала года уничтожили более 46 тыс. боеприпасов

Киев, , 11:30 — REGNUM С начала 2018 года на Украине было уничтожено более 46 тыс. взрывоопасных предметов, сообщается 21 августа на сайте государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГС ЧС).

«С начала года пиротехнические подразделения ГС ЧС уже уничтожили 46 тыс. 235 взрывоопасных предметов, в том числе 618 авиационных бомб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего такие предметы находят граждане. Так, 20 августа в Винницкой области пиротехники уничтожили ручную гранату времен Великой Отечественной войны, которую накануне нашел житель поселка возле местного водоема.

Напомним, ранее помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что Донбасс постепенно превращается в самую заминированную территорию в мире.

Читайте также: Украинские спасатели за семь месяцев обезвредили более 44 тыс. боеприпасов