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Из торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 1 тыс. человек

Происшествия

Своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию помогло срабатывание автоматической пожарной сигнализации

Из торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 1 тыс. человек
Иллюстрация: Fizportal.ru
Дым

Екатеринбург, 21 августа 2018, 11:25 — REGNUM  В результате задымления в одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга из здания были эвакуированы около 1 тыс. человек. Об этом сообщает 21 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей помогло срабатывание автоматической пожарной сигнализации.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения в ходе разведки установили, что задымление произошло в результате пригорания пищи на плите на кухне в одном из магазинов на первом этаже. Пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что после проветривания помещений ТРЦ возобновил свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля МЧС России завершило проверки объектов с массовым пребыванием людей, начатые после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Отмечается, что в ходе проверок было выявлено свыше 280 тыс. различных нарушений пожарной безопасности.

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Пожары в учреждениях торговли
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