Вторник, 21 Августа 2018 года
12:18:06 МСК

На застройщиков в Ростове-на-Дону возбуждено два уголовных дела

Происшествия

Разрешительной документации на строительство у предпринимателей не было

На застройщиков в Ростове-на-Дону возбуждено два уголовных дела
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство

Ростов-на-Дону, 21 августа 2018, 11:24 — REGNUM  Два ростовских застройщика многоквартирных домов пойдут под суд за самовольное возведение объектов в Ленинском районе города-миллионника. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональной прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что предприниматели привлекли для строительства денежные средства дольщиков в размере более 55 млн рублей. При этом разрешительной документации на строительство у них не было. Также застройщики не были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем один из домов по решению суда должны снести.

«По данным фактам в отношении недобросовестных застройщиков возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). За ходом расследования обеспечен прокурорский надзор», — сказано в сообщении.

Сколько человек пострадали от действий застройщиков, не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области пополняется список домов с затянувшимся сроком сдачи в эксплуатацию. В зоне риска — 46 застройщиков в семи муниципалитетах. С января по июнь 2018 года зарегистрировано четыре случая нецелевого расходования средств дольщиков на общую сумму 39 млн рублей. За этот же период было направлено 11 обращений по нарушениям в сфере долевого строительства.

Ранее сообщалось, что в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено 19 уголовных дел.

Читайте также: В Ростовской области может вырасти число обманутых дольщиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы долевого строительства жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить