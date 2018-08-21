Поваленные ветром деревья остановили поезда под Петербургом

Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Из-за сильного ветра и поваленных им деревьев произошли сбои в движении пригородных поездов на Октябрьской железной дороге. Задержки составили от нескольких минут до двух часов, сообщила 21 августа пресс-служба ОЖД.

В частности, из-за упавшего дерева был задержан на два часа пригородный поезд сообщением Свирь — Санкт-Петербург. Также пришлось задержаться в пути скоростному поезду № 804 «Ласточка» (Санкт-Петербург — Петрозаводск).

Были задержаны электрички направления Ладожское Озеро — Санкт-Петербург на перегоне Борисова Грива — Мельничный Ручей, а также электрички Белоостров — Санкт-Петербург на перегоне Белоостров — Сестрорецк. Время задержки поездов составило от 20 минут до двух часов.

Как сообщали в соцсетях очевидцы, в расчистке путей пришлось принять участие даже пассажирам электричек.

«От Ладожского озера было трудно доехать, повсюду деревья, пришлось даже останавливаться и вместе с пассажирами оттаскивать упавшие деревья», — написал один из жителей Ленобласти.

«Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для нормализации движения поездов в условиях сложной метеообстановки», — подчеркнули в ОЖД и принесли извинения за доставленные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге и Ленобласти 21 августа ожидается западный и северо-западный ветер порывами до 22 метров в секунду, а также ливневые дожди.

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