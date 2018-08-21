Под Валдаем на М-10 столкнулись четыре автомобиля — есть жертвы

Валдай, Новгородская область, , 10:26 — REGNUM Четыре автомобиля столкнулись сегодня, 21 августа, на федеральной автотрассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, ДТП произошло в 8:10 на 396 км трассы в Валдайском районе.

По предварительным данным управления ГИБДД по Новгородской области, сначала на трассе автовоз столкнулся с «ГАЗелью», после чего с разных сторон в них врезались ещё два грузовика.

«В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗель» от полученных травм скончался на месте происшествия. Причины и обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ликвидацией последствий ДТП занимаются десять сотрудников МЧС, три единицы спецтехники.