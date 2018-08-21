В Магадане вынесли приговор семье педофилов

Магадан, Магаданская область, , 10:23 — REGNUM Магаданский городской суд признал виновными троих местных жителей в сексуальных преступлениях против двоих детей одной из подсудимых и приговорил их к 16, 12 и пяти годам лишения свободы, сообщает 21 августа пресс-служба следственного управления СКР по Магаданской области.

В ходе расследования дела было установлено, что 40-летняя мать двух мальчиков познакомилась в соцсетях с 38-летним мужчиной, после чего они стали жить вместе. С января по октябрь 2017 года мужчина склонил женщину вовлечь в их сексуальные отношения ее детей, а также снимать происходящее на мобильный телефон, на что она согласилась. При этом осужденный систематически истязал детей.

Позже указанные лица привлекли к совершению насильственных действий 40-летнюю местную жительницу, с которой также познакомились в интернете. После возникшей ссоры с мужчиной она и рассказала о преступлениях. Дети сразу же были изъяты из семьи, им оказана психологическая помощь.

В результате суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, мать детей к 12 годам, а сообщившую о преступлениях женщину — к пяти годам.

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