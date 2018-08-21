В Якутии десятки машин застряли в пути у затонувшего понтонного моста

Якутск, , 10:08 — REGNUM Около 80 машин уже пять суток стоят в Мирнинском районе в ожидании открытия проезда по затопленному понтонному мосту через реку Малая Ботуобия. Из-за дождей мост всё сильнее уходит под воду, когда по нему возобновят движение — неизвестно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Люди предполагают, что ждать спада воды придётся ещё около пяти суток, и разбивают палатки: оставить технику без присмотра нельзя, а спать в машинах — неудобно.

Как сообщили ИА SakhaDay водители, они ждут понижения уровня воды, что позволит переправиться, но, увы, прогнозы неблагоприятные. Можно переправиться на лодке, но люди боятся оставить технику и вынуждены ждать в условиях нехватки продуктов и питьевой воды.

«Машины так и прибывают, образовалась плотная очередь. По прогнозам, будут дожди. У нас тут три ГОКа рядом, где навалом техники, можно было что-то сделать. Но никто ничем не пытается помочь. Между тем, среди пассажиров есть студенты, которым нужно учиться, да и вообще в таких условиях жить в машине тяжело. Многим надо выходить на работу. Технику люди бросить не могут. Водой и едой никто не обеспечивает. У многих деньги на исходе, еды нет», — рассказал водитель Александр, переправляющийся из Воронежа в Айхал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии часто возникают проблемы транспортного сообщения из-за дождей и подъёма паводковых вод: размывает дороги, сносит мосты.