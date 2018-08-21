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Две козы блокировали движение метро в одном из районов Нью-Йорка

Происшествия

Беглых копытных увели из опасного места сотрудники полиции

Две козы блокировали движение метро в одном из районов Нью-Йорка
Metropolitan Transportation Authority of the State of New York
Козы на путях

Нью-Йорк, США, 21 августа 2018, 10:00 — REGNUM  Работа одной из веток метро Нью-Йорка была блокирована сообщением о том, что по рельсам наземной части «подземки» бродят две козы. Об этом пресс-служба метрополитена написала в официальном Twitter-канале.

«Что-то новенькое: две козы бродят по рельсам в Бруклине. В настоящее время они не влияют на работу метро, но они явно откуда-то сбежали», — отметили в пресс-службе.

https://twitter.com/NYCTSubway/status/1031564998529699840

В дальнейшем появилось сообщение, что беглых копытных увели из опасного места сотрудники полиции Нью-Йорка и работа метро возобновилась согласно расписанию.

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