Две козы блокировали движение метро в одном из районов Нью-Йорка

Нью-Йорк, США, , 10:00 — REGNUM Работа одной из веток метро Нью-Йорка была блокирована сообщением о том, что по рельсам наземной части «подземки» бродят две козы. Об этом пресс-служба метрополитена написала в официальном Twitter-канале.

«Что-то новенькое: две козы бродят по рельсам в Бруклине. В настоящее время они не влияют на работу метро, но они явно откуда-то сбежали», — отметили в пресс-службе.

https://twitter.com/NYCTSubway/status/1031564998529699840

В дальнейшем появилось сообщение, что беглых копытных увели из опасного места сотрудники полиции Нью-Йорка и работа метро возобновилась согласно расписанию.