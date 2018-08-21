Следователи предъявили обвинения по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 09:46 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону в августе 2017 года следователи предъявили обвинения чиновникам и энергетикам города, сообщает 21 августа пресс-служба Следственного комитета России.

Так, обвинение в халатности предъявлено бывшей заместительнице главы администрации Пролетарского района, которая не организовала контроль за выявлением на подведомственной территории всех мест несанкционированного размещения отходов и свалочных очагов, а также их очисткой.

Читайте также: Семьи ростовчан-погорельцев получат компенсацию

Кроме того, обвинения в причинении смерти по неосторожности предъявлены начальнику Восточного Района электрических сетей (РЭС) филиала «Донэнерго» и старшему мастеру производственного участка, которые, по данным следствия, нарушили требования нормативных документов по эксплуатации электроустановок.

Напомним, сегодня, 21 августа исполнится ровно год со дня страшного пожара на Театральном спуске, который оставил сотни ростовчан без жилья. Пожар, уничтоживший более 100 жилых домов, стал самым крупным за всю историю города. Пламя полыхало на площади свыше 10 тыс. кв. метров. Около 700 горожан лишились жилья полностью. За медицинской помощью обратились десятки человек, один человек погиб.

А также: В Ростове-на-Дону сгоревший год назад квартал получил особый статус