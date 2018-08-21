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В Дюссельдорфе разыскивают мигранта, убившего женщину в центре города

Происшествия

Жертвой неизвестного убийцы стала 36-летняя местная жительница

В Дюссельдорфе разыскивают мигранта, убившего женщину в центре города
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Дюссельдорф, Германия, 21 августа 2018, 09:47 — REGNUM  В Германии развернута операция по розыску мигранта, убившего женщину в центре Дюссельдорфа утром 20 августа, передает телеканал N-TV.

По информации издания BILD, речь идет о 44-летнем иранце. Изначально полиция не сообщила известные данные о подозреваемом. Проведенный спецназом обыск в его квартире не принес результатов. Полиция до сих пор не знает мотивов преступления, а также были ли жертва и убийца знакомы между собой.

Нападение было совершено на открытой улице в центральном районе Фридрихштадт в восьмом часу утра при свидетелях. Преступник нанес ранения 36-летней женщине, от которых она скончалась по прибытии в госпиталь.

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Нераскрытые убийства
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