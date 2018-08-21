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Число жертв паводка в Италии увеличилось до 11 человек

Происшествия

В ночь на 21 августа в больнице умер один из пострадавших

Число жертв паводка в Италии увеличилось до 11 человек
Фредерик Морган. Наводнение

Рим, 21 августа 2018, 09:24 — REGNUM  В результате сильного паводка в области Калабрия на юге Италии погибли не менее 11 человек, сообщает 21 августа La Repubblica со ссылкой на данные местного Управления гражданской защиты.

По данным издания, в ночь на 21 августа в больнице города Козенца умер один из пострадавших, он был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой грудной клетки. Таким образом, число погибших увеличилось до 11 человек.

Напомним, трагедия произошла в национальном парке Поллино на горной реке Раганелло, где две группы по 18 человек каждая находились на экскурсии. В результате сильных дождей уровень воды в реке поднялся, после чего многих туристов смыло потоком.

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