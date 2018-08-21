В Красноярском крае действуют 144 пожара в лесах

Красноярск, , 09:22 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили четыре лесных пожара, сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе. По состоянию на 21 августа в регионе действуют 144 лесных пожара на общей площади 345,3 тыс. га.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Мотыгинском и Северо-Енисейском районах. Однако краевые власти утверждают, что ситуация под контролем.

По предварительным данным минлесхоза, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС. По состоянию на 20 августа в регионе был зарегистрирован 131 лесной пожар на общей площади 330,08 тыс. га.

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