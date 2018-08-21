Вице-президент Индонезии встретился с пострадавшими жителями острова Ломбок

Матарам, Индонезия, , 09:11 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла посетил лагеря беженцев в районе Гунунг Сари, на западе острова Ломбок, где 19 августа произошла серия землетрясений, сообщает Antaranews.

В настоящее время в лагере проживает не менее 1420 беженцев.

По последним данным, жертвами нового землетрясения стали 44 человека. Каждой семье правительство обещало выплатить компенсацию в размере 15 млн рупий.

Юсуф Калла провел координационное совещание, связанное с восстановлением района после серии землетрясений на острове Ломбок.

Напомним, несколько землетрясений, включая последний толчок 19 августа магнитудой 6,9, потрясли индонезийский туристический остров Ломбок. Ранее в результате серии землетрясений 29 июля и 5 августа больше 460 человек погибли, около 7 тыс. человек получили ранения и больше 417 тыс. человек пришлось срочно эвакуировать.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от землетрясений в Индонезии превысило 500 человек