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Вице-президент Индонезии встретился с пострадавшими жителями острова Ломбок

Происшествия

По последним данным, жертвами нового землетрясения стали 44 человека

Матарам, Индонезия, 21 августа 2018, 09:11 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла посетил лагеря беженцев в районе Гунунг Сари, на западе острова Ломбок, где 19 августа произошла серия землетрясений, сообщает Antaranews.

В настоящее время в лагере проживает не менее 1420 беженцев.

По последним данным, жертвами нового землетрясения стали 44 человека. Каждой семье правительство обещало выплатить компенсацию в размере 15 млн рупий.

Юсуф Калла провел координационное совещание, связанное с восстановлением района после серии землетрясений на острове Ломбок.

Напомним, несколько землетрясений, включая последний толчок 19 августа магнитудой 6,9, потрясли индонезийский туристический остров Ломбок. Ранее в результате серии землетрясений 29 июля и 5 августа больше 460 человек погибли, около 7 тыс. человек получили ранения и больше 417 тыс. человек пришлось срочно эвакуировать.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от землетрясений в Индонезии превысило 500 человек

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Землетрясения
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