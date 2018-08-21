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В аэропорту Малайзии изъяли рога носорогов стоимостью $12 млн

Происшествия

50 рогов животных весили 116 килограммов и были обнаружены в картонных коробках в грузовом терминале аэропорта

Куала-Лумпур, 21 августа 2018, 08:36 — REGNUM  В малайзийском аэропорту Куала-Лумпура изъяли рога носорогов стоимостью около 12 млн долларов США, сообщает агентство France Presse.

50 рогов животных весили 116 килограммов и были обнаружены в картонных коробках в грузовом терминале аэропорта. Власти Малайзии заявили, что груз должен был быть доставлен во Вьетнам.

Сотрудники аэропорта Куала-Лумпура обнаружили также большое количество костей животных, предположительно тигров или леопардов.

Изъятие стало самым крупным в истории Малайзии относительно количества рогов и их ценности.

Рог носорога очень популярен во Вьетнаме. Многие приписывают ему лекарственные свойства. В некоторых странах даже рассматривают рог носорога как способ борьбы с раком. Один килограмм может стоить десятки тысяч долларов.

С 1977 года во всем мире запрещена торговля рогами носорогов Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Но браконьеры продолжают уничтожать популяции носорогов, чтобы удовлетворить постоянный спрос в Восточной и Юго-Восточной Азии.

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Браконьерство
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