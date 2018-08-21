Женщина и двое мужчин ранены неизвестным стрелком в Лондоне

Лондон, , 08:08 — REGNUM На северо-западе столицы Великобритании трое человек были ранены в результате стрельбы у станции метрополитена Kingsbury. Об этом пишет 20 августа The Sun.

По сведениям издания, вечером 20 августа неизвестный открыл огонь по прохожим, в результате чего ранения получила 30-летняя женщина и два молодых человека 18 и 24 лет. Все трое доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Отмечается, что преступнику удалось скрыться после перестрелки с полицией. В настоящий момент злоумышленника ищут.

Правоохранители пока не склонны считать нападение терактом, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в лондонском районе Форест гейт произошла перестрелка между сотрудниками полиции и неизвестным в маске. В ходе стрельбы ранения получили двое человек.

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