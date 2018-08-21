В Бурятии поймали с поличным очередного «чёрного лесоруба»

Улан-Удэ, , 07:49 — REGNUM В Тарбагатайском районе Бурятии задержали очередного «чёрного лесоруба». Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Участковый лесничий обнаружил незаконную рубку сосен во время рейда в Заудинском лесничестве. Оказалось, что 43-летний местный житель спилил пять деревьев объёмом около трёх кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 50 тыс. рублей.

У «чёрного лесоруба» изъяли не только заготовленную древесину, но и внедорожник с телегой. Составлен протокол, материалы переданы в полицию.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии «чёрных лесорубов» ловят практически ежедневно. В июле 2018 года в регионе выявили более 110 незаконных рубок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии поймали «чёрного лесоруба», орудовавшего в заповедной зоне