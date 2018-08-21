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В Бурятии поймали с поличным очередного «чёрного лесоруба»

Происшествия

У нарушителя изъяли незаконно заготовленную древесину, телегу и внедорожник

В Бурятии поймали с поличным очередного «чёрного лесоруба»
Иллюстрация: Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
Заготовленная «чёрным лесорубом» древесина

Улан-Удэ, 21 августа 2018, 07:49 — REGNUM  В Тарбагатайском районе Бурятии задержали очередного «чёрного лесоруба». Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Участковый лесничий обнаружил незаконную рубку сосен во время рейда в Заудинском лесничестве. Оказалось, что 43-летний местный житель спилил пять деревьев объёмом около трёх кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 50 тыс. рублей.

У «чёрного лесоруба» изъяли не только заготовленную древесину, но и внедорожник с телегой. Составлен протокол, материалы переданы в полицию.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии «чёрных лесорубов» ловят практически ежедневно. В июле 2018 года в регионе выявили более 110 незаконных рубок.

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