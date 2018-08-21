В Прикамье выросло число жертв, погибших из-за пожара на пороховом заводе

Пермь, , 07:35 — REGNUM В Перми медики не смогли спасти вторую работницу, пострадавшую во время пожара на соликамском пороховом заводе. За жизнь женщины врачи боролись неделю. Всё это время пациентка находилась в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщают местные СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа на пороховом заводе в Соликамске произошла технологическая вспышка пороха. Пострадали две работницы предприятия. С сильнейшими ожогами женщин доставили сначала в больницу Березников, а затем в ожоговый центр в Перми. 17 августа информресурсы сообщили о гибели одной работницы.

Напомним, что по факту пожара на заводе с пострадавшими возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ. Скорее всего, следователи переквалифицируют состав преступления, поскольку речь теперь идёт не о тяжком вреде здоровью, а о гибели двух человек.

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