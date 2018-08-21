Улан-Удэ остаётся в дыму из-за лесных пожаров в Сибири

Улан-Удэ, , 06:17 — REGNUM В Бурятии по состоянию на 00:00 (местн.) 21 августа действующих лесных пожаров не зарегистрировано. Однако город Улан-Удэ и центральная часть республики продолжают находиться в зоне задымления. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), это связано с лесными пожарами в соседних регионах.

За прошедшие сутки в Бурятии потушили два лесных пожара на площади порядка 0,5 га — в Заиграевском и Прибайкальском районах. В тушении принимали участие 14 человек, четыре единицы техники.

По данным РАЛХ, в центральной части Бурятии установился третий класс пожарной опасности, на севере — преимущественно третий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 августа РАЛХ проинформировало о том, что полоса дыма тянется в Бурятию из Красноярского края.

По состоянию на 20 августа в Красноярском крае действовал 131 лесной пожар на общей площади 330,08 тыс. га.

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Кроме того, сложная лесопожарная обстановка складывается в Иркутской области. Там 20 августа было зарегистрировано 27 лесных пожаров на общей площади около 139 тыс. га.

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