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В туалете поезда «Ульяновск — Анапа» нашли мертвого мужчину

Происшествия

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили судмедэкспертизу для установления обстоятельств смерти мужчины

Ростов-на-Дону, 21 августа 2018, 06:15 — REGNUM  В туалете пассажирского поезда «Ульяновск — Анапа» было обнаружено тело 54-летнего мужчины, по факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Сообщается, что тело было найдено в 18:50 по местному времени в туалете вагона № 4. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не было обнаружено. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили судмедэкспертизу для установления обстоятельств смерти мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство — после обнаружения тела женщины в чемодане в Воронцовском парке столицы.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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