Оппозиционера Удальцова из больничной палаты перевели в спецприемник

Москва, , 05:48 — REGNUM Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, 7 августа задержанного на 30 суток, перевели из больничной палаты в спецприемник для дальнейшего отбывания срока, сообщает «Коммерсант».

Ранее, 19 августа, его супруга Анастасия Удальцова сообщила, что Удальцова госпитализировали из изолятора временного содержания по причине плохого самочувствия. Ухудшение здоровья связывают с голодовкой, которую ранее объявил Удальцов. Медики предварительно поставили ему диагноз «обезвоживание».

Напомним, 14 августа Мещанский суд Москвы постановил арестовать Удальцова на 30 суток за повторное нарушение общественного порядка на массовых мероприятиях, в частности на митинге 29 июля. Адвокаты Удальцова пытались обжаловать решение, однако Мосгорсуд оставил вердикт нижестоящей инстанции в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее Сергей Удальцов вышел из тюрьмы, где отбывал срок в четыре с половиной года по обвинению в организации беспорядков во время митинга 6 мая 2012 года в Москве. После выхода на свободу Удальцов продолжил оппозиционную деятельность и снова неоднократно задерживался за нарушения при проведении массовых мероприятий.

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