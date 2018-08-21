Предварительное следствие по делу о «Зимней вишне» продлено до декабря

Кемерово, , 04:54 — REGNUM Предварительное следствие по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово продлили до 25 декабря 2018 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По уголовному делу о пожаре 18 августа перепредъявили обвинение семи фигурантам. Статьи все те же самые, просто изменилось в большую сторону количество потерпевших», — цитирует «Коммерсантъ» представителя ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что техническому директору «Зимней вишни» Георгию Соболеву срок ареста продлён до 24 ноября.

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Ему предъявлено окончательное обвинение — Соболеву инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ст.219 УК РФ).

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Напомним, пожар, унёсший жизни 60 человек, произошёл в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. По уголовным делам, возбуждённым после трагедии, в качестве фигурантов проходят 11 человек. 17 августа в Центральный районный суд города Кемерово были направлены ходатайства о продлении срока ареста пяти подозреваемым — управляющей ТРЦ Надежде Судденок, генеральному директору «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой, техдиректору Георгию Соболеву, руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и работнику этой организации Александру Никитину.

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