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Пострадавший в Эймсбери снова угодил в больницу

Происшествия

На этот раз у него проблемы со зрением

Эмсбери, Великобритания, 21 августа 2018, 04:53 — REGNUM  Чарли Роули, который по мнению британцев пережил якобы отравление газом «Новичок» в Эймсбери, вновь попал больницу, сообщил брат пострадавшего газете The Guardian.

По словам брата, причиной попадания Чарли в больницу стали проблемы со зрением. В больнице же сообщили, что не имеют права разглашать сведения о состоянии здоровья отдельных больных, но подчеркнули, что в настоящее время никого от отравления «Новичком» они не спасают.

Напомним, по сообщениям британской прессы и заявлениям представителей власти, Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы 4 июля по причине якобы отравления нервно-паралитическим газом «Новичок». Стерджес скончалась, не приходя в сознание, а Роули после пережитой комы был отпущен из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в Лондоне предупредило власти Великобритании в репутационных потерях, сравнимых с участием США в военной операции в Ираке. По словам российских дипломатов, Великобритания так и не предоставила неопровержимых фактов по случаям якобы отравления людей в Эймсбери и Солсбери.

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