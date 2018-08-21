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Военный вертолет США совершил экстренную посадку у бара

Происшествия

Причиной экстренной посадки стала гроза

Фестус, США, 21 августа 2018, 04:50 — REGNUM  Военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook, следовавший в Коннектикут, экстренно приземлился на парковке у бара в американском городе Фестус (штат Миссури), сообщает телеканал Fox.

Причиной экстренной посадки стало ухудшение погодных условий, вызванное грозой. Пилот, заметив надвигающийся шторм, принял решение посадить вертолет между баром Taytro's и бистро. Пострадавших нет. Ожидается, что вертолет снова взлетит, как только это позволят погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа легкомоторный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Рязанской области у села Милованово Спасского района. В результате экстренной посадки пострадал один человек. В настоящее время следственные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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Авиапроисшествия
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