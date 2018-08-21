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МИД РФ держит ситуацию с пострадавшими альпинистами на контроле

Происшествия

Тела погибших российских альпинистов были отправлены в Москву

Москва, 21 августа 2018, 03:35 — REGNUM  Тела погибших российских альпинистов в аварии вертолета Ми-8 на Памире отправлены в Москву, сообщает пресс-служба МИД России.

Сообщается, что погибших отправили рейсом авиакомпании «Сомон Эйр». Тем же рейсом были отправлены и пострадавшие альпинисты Матвеев, Родыгин, Труш и сестра Барабанова.

В реанимации Душанбе остаются еще трое альпинистов, двое из которых — в тяжелом, но стабильном состоянии, а один — в состоянии средней степени тяжести. Врачи отмечают, что пострадавшие идут на поправку.

Напомним, крушение вертолета Ми-8 в Таджикистане произошло 12 августа. На борту вертолета находились 18 человек: 15 альпинистов и трое членов экипажа.

В результате авиакатастрофы погибли трое альпинистов — граждан России, и двое летчиков, которые являлись гражданами Таджикистана. Из-за сложных погодных условий спасательная операция была начата лишь 13 августа.

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Авиапроисшествия
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