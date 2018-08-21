Вторник, 21 Августа 2018 года
03:48:44 МСК

Следственный комитет возбудил дело по пропаже девятилетней девочки

Происшествия

Девочка ушла гулять и не вернулась

Богородск, Нижегородская область, 21 августа 2018, 03:24 — REGNUM  По факту пропажи девятилетней девочки Марии Люлиной в Нижегородской области заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Как сообщает ведомство, 20 августа около 11 часов в городе Борогодск Нижегородской области Мария Люлина ушла гулять с разрешения бабушки и не вернулась. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. В поисковых мероприятиях задействованы как сотрудники СК РФ, так и полиция, и силы МЧС. Девочку ищут также при помощи квадрокоптеров и водолазных групп.

Отмечается, что девочка ранее не уходила безвозвратно из дома, семья у нее считается благополучной, конфликтов в семье не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Дагестане пропала восьмилетняя девочка, которая ушла в магазин за хлебом и не вернулась. В поисках пропавшей девочки участвуют несколько тысяч человек, в том числе местные жители и сотрудники правоохранительных органов.

16 августа к поискам девочки подключился глава Чечни Рамзан Кадыров, отдавший соответствующее поручение министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновения и поиски людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить