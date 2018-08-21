Вторник, 21 Августа 2018 года
03:47:03 МСК

При стрельбе в Лондоне пострадали три человека

Происшествия

На фотографиях с места преступления видна куча разбросанной одежды

Лондон, 21 августа 2018, 02:51 — REGNUM  В Лондоне у станции метро Кингсбери произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека, сообщает The Sun.

Как сообщает полиция, стрельба произошла около 21:45 по местному времени. На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили троих раненых. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Лондоне произошла перестрелка в районе Форест Гейт. Полиция сообщила о преследовании подозреваемых, пытавшихся скрыться от правоохранителей и начавших стрельбу по полицейским. В результате происшествия раненых не было, подозреваемые задержаны.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержаны трое участников перестрелки в Лондоне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организованная преступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить