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СМИ: Паводок в Италии унес жизни уже восьми человек

Происшествия

Ранее официально сообщалось о пяти погибших

Рим, 20 августа 2018, 23:57 — REGNUM  На юге Италии в области Калабрия потоком паводка были смыты 16 человек, восемь из которых погибли, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на неназванные источники в канцелярии премьер-министра Италии.

По утверждению итальянских журналистов, на данный момент известно о гибели четверых мужчин и четырех женщин, пятеро пострадавших госпитализировано, среди них один малолетний ребенок.

Уточняется, что трагедия произошла в национальном парке Поллино на горной реке Раганелло.

Ранее власти Калабрии официально сообщали о пяти погибших из-за паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, в итальянской Калабрии из-за сильных ливней наблюдаются мощные паводки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии из-за паводка погибли пятеро туристов

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Паводок
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