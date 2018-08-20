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В Каталонии мужчина с ножом напал на отделение полиции

Происшествия

Абдельвахаб Таиб, выходец из Алжира, был застрелен после того как отказался сдать холодное оружие

Барселона, Испания, 20 августа 2018, 22:46 — REGNUM  В каталонской провинции Барселона террорист-одиночка с ножом напал на отделение полиции, сообщает 20 августа пресс-служба местного управления внутренних дел.

По их данным, утром 20 августа мужчина, вооруженный ножом, с криком «Аллах акбар!» ворвался в отделение полиции. После того как он отказался бросить оружие, сотрудники полиции застрелили злоумышленника.

Им оказался Абдельвахаб Таиб, 29-летний выходец из Алжира, имевший вид на жительство в Испании.

Происшествие полиция Каталонии уже квалифицировала как теракт. Связи нападавшего с террористическими группами пока не установлено.

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