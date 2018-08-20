В Италии из-за паводка погибли пятеро туристов

Рим, , 22:31 — REGNUM На юго-западе Италии в области Калабрия из-за паводка погибли не менее пяти человек, сообщает 20 августа агентство ANSA со ссылкой на итальянское Управление гражданской защиты.

Уточняется, что погибшие входили в состав туристической группы, проводившей осмотр ущелий и каньонов одного из национальных парков.

Управление гражданской защиты заявляет, что туристы погибли в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в Калабрии.

Подробности трагедии выясняются.

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