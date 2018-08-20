Заместитель главы правительства Узбекистана получил три перелома в ДТП

Ташкент, , 22:40 — REGNUM В результате ДТП на 92-м километре автодороги Карасу — Бука — Бекабад глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов получил легкие повреждения, не требующие медицинской помощи, сообщили 20 августа в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

В правительственном автомобиле также находился заместитель главы правительства Алишер Султанов. Он получил перелом кости левого бедра, закрытый перелом кости чашевидной выемки, закрытый перелом седьмого-десятого ребер грудной клетки и ушиб верхней части головы.

Ответственный сотрудник аппарата президента Узбекистана получил один перелом, водитель правительственного автомобиля получил несколько ушибов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа водитель автомобиля Damas не справился с управлением и врезался в автомобиль Mercedes-Benz, в салоне которого находился глава правительства республики.

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