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По делу херсонской чиновницы задержаны пятеро «героев АТО» — МВД

Происшествия

Стали известны новые подробности дела

Львов, Украина, 20 августа 2018, 21:57 — REGNUM  Украинские правоохранители задержали в общей сложности пятерых подозреваемых в нападении на советницу мэра Херсона Катерину Гандзюк, заявил глава национальной полиции Сергей Князев 20 августа во время брифинга во Львовской области.

Большинство задержанных воевали с жителями Донбасса:

«Если гражданин, несмотря на его героические поступки в прошлом, совершил правонарушение, он будет привлечен к уголовной ответственности на равных правах», — отметил Князев.

Напомним, неизвестные облили Екатерину Гандзюк серной кислотой возле дома. По горячим следам был задержан некий подозреваемый, но сама пострадавшая заявила, что это какой-то бедняга, которому просто не повезло попасть под руку полицейским.

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