По делу херсонской чиновницы задержаны пятеро «героев АТО» — МВД

Львов, Украина, 20 августа 2018, 21:57 — REGNUM Украинские правоохранители задержали в общей сложности пятерых подозреваемых в нападении на советницу мэра Херсона Катерину Гандзюк, заявил глава национальной полиции Сергей Князев 20 августа во время брифинга во Львовской области.
Большинство задержанных воевали с жителями Донбасса:
«Если гражданин, несмотря на его героические поступки в прошлом, совершил правонарушение, он будет привлечен к уголовной ответственности на равных правах», — отметил Князев.
Напомним, неизвестные облили Екатерину Гандзюк серной кислотой возле дома. По горячим следам был задержан некий подозреваемый, но сама пострадавшая заявила, что это какой-то бедняга, которому просто не повезло попасть под руку полицейским.
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