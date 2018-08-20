Число погибших от землетрясений в Индонезии превысило 500 человек

Джакарта, , 21:22 — REGNUM Список погибших от двух землетрясений, обрушившихся с 5 августа на индонезийский остров Ломбок, вырос до 506 человек, сообщает 20 августа агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, управление сообщило, что покинуть свои жилища пришлось более чем 431 тыс. людей, свыше 74 тыс. домов и различных сооружений были разрушены.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии на острове Ломбок стали 436 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа и 14 августа на острове Ломбок произошло два землетрясения магнитудой 6,9 и 7 соответственно. В последнем случае землетрясение сопровождалось афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.

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