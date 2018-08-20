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Смертельная игра: СКР выясняет причину пожара на Урале

Происшествия

Дети играли спичками, пока отец спал

Старое Муслюмово, Челябинская область, 20 августа 2018, 21:09 — REGNUM  В Челябинской области погубивший девочку и её отца пожар мог возникнуть из-за того, что дети играли со спичками. Делали они это в тот момент, когда отец спал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Впрочем, это лишь предварительные данные. Сейчас следователи выясняют причину смертельного пожара. Идёт доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 18 августа сгорел дом в селе Старое Муслюмово. На момент пожара внутри находились двухлетняя девочка, мальчики пяти и шести лет и их 29-летний отец. Дети вовремя выбежали на улицу, но девочка вспомнила, что внутри остался отец, и бросилась за ним. В результате она и мужчина погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале 2-летняя девочка погибла, пытаясь спасти отца из горящего дома

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Пожары в жилых домах
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