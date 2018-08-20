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На Урале 2-летняя девочка погибла, пытаясь спасти отца из горящего дома

Происшествия

Остальные дети спаслись

Старое Муслюмово, Челябинская область, 20 августа 2018, 20:59 — REGNUM  В Кунашакском районе Челябинской области двухлетняя девочка погибла, пытаясь спасти своего отца из горящего дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар произошёл ещё 18 августа в посёлке Старое Муслюмово. Когда огонь начал полыхать, мальчики возрастом пять и шесть лет и двухлетняя девочка выбежали на улицу. Но девочка вспомнила, что в доме остался отец, и отправилась за ним. В итоге ни её, ни 29-летнего мужчину спасти не удалось.

Известно, что мать детей и супруга этого мужчины утром ушла на работу. Семья же была благополучной. По предварительным данным, пожар возник из-за того, что дети играли спичками. В МЧС отмечают, что виновницей пожара могла быть погибшая девочка.

Всего в семье было четверо детей. Младший ребёнок находился у бабушки.

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Пожары в жилых домах
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