Двое обстрелявших посольство США в Турции признались в содеянном

Анкара, , 20:54 — REGNUM Двое задержанных в Турции подозреваемых в причастности к обстрелу посольства США признали свою вину, сообщает 20 августа пресс-служба муниципалитета Анкары.

По информации мэрии турецкой столицы, в нападении на посольство участвовали Ахмет Челиктен и Осман Гюндаш, числившиеся в розыске за побег из тюрьмы и другие преступления. Мэрия утверждает, что оба они уже дали признательные показания.

«Задержаны Ахмет Челиктен и Осман Гюндаш, подозреваемые в нападении на посольство США. Они были задержаны в машине, при них был пистолет, и оба они, и Челиктен, и Гюндаш, уже дали признательные показания», — указано в сообщении мэрии.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали об одном задержанном.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в 5.30 мск в Анкаре из легкового автомобиля было обстреляно посольство США. Никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сразу же заявил об осуждении этого нападения и назвал его попыткой создать хаос.

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