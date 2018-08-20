В Подмосковье возбуждено дело о гибели ребёнка, оставленного в автомобиле

Ступино, Московская область, , 20:18 — REGNUM В подмосковном городе Ступино возбуждено уголовное дело по факту гибели 5-летнего ребёнка, оставленного матерью в закрытом автомобиле, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, 20 августа местная жительница, приехав устраиваться на работу, оставила своего сына в машине с заблокированными дверьми и закрытыми окнами. Вернувшись, женщина обнаружила ребёнка без признаков жизни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время следователями допрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства инцидента.