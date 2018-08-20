В связи с нападениями на полицейских в Чечне советуют следить за соцсетями

Москва, , 20:12 — REGNUM В связи с нападением на полицейских в Чечне первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев рекомендует обратить внимание на социальные сети, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.

«Самое главное, на что сейчас необходимо обратить удвоенное внимание, — это социальные сети. Экстремисты благодаря эффективной работе правоохранителей лишены возможности вербовать людей прямо на улице, как это было 15−20 лет назад. Но вот что касается социальных сетей — то, конечно, правоохранительным органам нужно усиливать работу по этому направлению», — заявил Шхагошев.

По мнению депутата, у террористов сейчас нет никаких возможностей, никакого потенциала для организованного сопротивления на территории России, в том числе и на Северном Кавказе.

«Подобные, как сегодня в Чечне, вылазки говорят лишь об их огромном желании заявлять о себе, что они все еще имеют какую-то силу. Но это не более чем демонстрация их существования», — полагает парламентарий.

В Чечне совершена серия преступлений террористической направленности. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаки. Все участники нападений на полицейских в Чечне были несовершеннолетними, сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшие нападения, отметил, что молодым людям «заморочили мозги» в социальных сетях.

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