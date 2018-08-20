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Семья погибшего харьковского полицейского получит компенсацию

Происшествия

Размер компенсации указан в законе

Харьков, Украина, 20 августа 2018, 19:43 — REGNUM  Семье патрульного Дмитрия Кириенко, погибшего в перестрелке возле городского совета Харькова, выплатят компенсацию, заявил депутат Верховной Рады Антон Геращенко 20 августа, на своей странице в социальной сети Facebook.

Размер выплат составит свыше трех миллионов в рублевом эквиваленте

«Эти деньги не вернут полуторагодовалой дочери её отца», — отметил Геращенко.

Напомним, минувшей ночью мужчина, вооруженный двумя пистолетами, ворвался в здание Харьковского городского совета и открыл огонь по охранникам, а затем по полицейским. В ходе перестрелки злоумышленник был убит. Смертельное ранение получил патрульный, один из охранников здания находится в очень тяжелом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны подробности перестрелки в центре Харькова

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